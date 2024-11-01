Медведев: обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом

сегодня в 16:17

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом для властей, сообщает РИА Новости .

Медведев, будучи председателем «Единой России», провел заседание программной комиссии партии. В ходе своего выступления он отметил, что при совместной работе с правительством над проектом бюджета РФ были учтены средства, выделяемые на соцсферу.

По словам Медведева, сейчас для России непростое время.

«Наша страна сейчас находится, безусловно, в весьма сложном периоде своего развития», — сказал Медведев.

При этом он добавил, что обязательства властей перед гражданами остаются приоритетом, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Ранее Медведев поставил задачи региональным отделениям «Единой России». Они учитывают подготовку к выборам 2025 и 2026 годов.