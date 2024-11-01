Медведев: обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом
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Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что обязательства государства перед гражданами остаются приоритетом для властей, сообщает РИА Новости.
Медведев, будучи председателем «Единой России», провел заседание программной комиссии партии. В ходе своего выступления он отметил, что при совместной работе с правительством над проектом бюджета РФ были учтены средства, выделяемые на соцсферу.
По словам Медведева, сейчас для России непростое время.
«Наша страна сейчас находится, безусловно, в весьма сложном периоде своего развития», — сказал Медведев.
При этом он добавил, что обязательства властей перед гражданами остаются приоритетом, несмотря на тяжелые обстоятельства.
Ранее Медведев поставил задачи региональным отделениям «Единой России». Они учитывают подготовку к выборам 2025 и 2026 годов.