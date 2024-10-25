В Минфине предупредили о глобальных рисках использования замороженных активов РФ

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков предупредил, что использование замороженных активов России приведет к глубоким системным последствиям для международной валютно-финансовой системы, сообщается на сайте ведомства.

Российская делегация приняла участие в заседании G20 под председательством Бразилии. В ходе мероприятия Чебесков заявил о важности противостояния геоэкономической фрагментации.

Он выразил беспокойство по поводу дискриминации торговой и финансовой систем, в том числе это касается наложенных на РФ санкций. Замминистра финансов России отметил, что использование замороженных активов страны приведет к определенным рискам и серьезным последствиям.

При этом он добавил, что американская валюта в нынешних реалиях используется больше «как оружие», которое напоминает мировому сообществу о рисках из-за транзакций в долларах. Чебесков отметил, что на этом фоне развивающиеся страны будут искать новые валюты для транзакций.

Ранее Минфин РФ призвал страны G20 вместе предотвращать долговой кризис в мире. В ведомстве считают, что этого можно добиться только совместными усилиями.