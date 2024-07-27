Минфин РФ призвал страны G20 вместе предотвращать долговой кризис в мире

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков на встрече с представителями стран G20 в Бразилии заявил, что ситуация с растущими госдолгами в мире ухудшается, поэтому замедлить приближение системного долгового кризиса можно лишьсовместными усилиями, сообщает РИА Новости .

«Обслуживание долга становится все дороже, при этом не будем забывать, что большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития», — сказал Чебесков.

Он считает, что станы G20 должны объединиться для предотвращения приближения системного долгового кризиса.

Следующая встреча стран G20 запланирована на октябрь 2024 года. Она состоится на Годовом собрании руководящих органов МВФ и Всемирного Банка.