В Минфине назвали сбалансированным предложение по ставке 22% по НДФЛ

сегодня в 20:29

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что Минфин считает сбалансированным повышение ставки НДФЛ вплоть до 22%, вводимая прогрессивная шкала налогообложения доходов граждан не столь высока по общемировым меркам, сообщается на сайте ведомства.

«Повышенный налог на богатых людей — многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения», — сказал Сазанов.

Он подчеркнул, что Минфин предложил сбалансированное решение в 22%, в то время как депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых.

Замминистра добавил, что вводимая прогрессивная шкала НДФЛ не столь высока по общемировым меркам и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка граждан с высокими доходами.

Ранее Сазанов прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина об уменьшении ступеней шкалы НДФЛ и снижении верхней ставки до 18%. Разработанный Минфином проект предлагает 5 ступеней НДФЛ со ставками 13, 15, 18, 20 и 22%.