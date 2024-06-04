В Минфине высказались о предложении альтернативной прогрессии НДФЛ

Замминистра финансов Алексей Сазанов прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина об уменьшении ступеней шкалы НДФЛ и снижении верхней ставки до 18%, сообщает РБК .

По словам Сазанова, предложенная шкала НДФЛ отражает взвешенный подход к налогообложению граждан с разным доходом. Новый проект, разработанный Минфином, предлагает пять ступеней НДФЛ со ставками 13, 15, 18, 20 и 22%.

До 15% ставка повышается при доходе от 2,4 млн рублей в год, а максимальная ступень предусматривает доход более 50 млн в год. По мнению ведомства, это решение уже в 2025 году принесет в бюджет 533 млрд рублей.

«Повышенный налог на богатых людей — многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения», — заявил Сазанов.

Он отметил, что во время обсуждения законопроекта депутаты предлагали более радикальное повышение ставок. Однако Минфин предложил сбалансированное решение в 22%.