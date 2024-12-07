В Минэкономразвития объяснили, почему за границей у россиян не принимают доллары

Кондратьев: старые доллары отказываются принимать в мире не только от россиян

У граждан всех государств мира все чаще отказываются принимать доллары старого образца в обменниках. Такое ограничение относится не только к жителям России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева.

Даже внутри страны многие банки и обменники не принимают старые доллары. Финансовые учреждения таким образом пытаются обезопасить себя. Они хотят иметь на руках купюры поновее.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян советовал жителям РФ во время путешествий за границу приобретать свежие доллары. Все чаще людям стали отказывать в обмене старых купюр.

Ранее в Москве арестовали мошенницу. Она представлялась соцработником и предлагала пенсионерам поменять старые купюры на новые. Затем она воровала эти деньги.