В Минэкономразвития назвали направления инвестиций в 1 трлн рублей

На самоокупаемые инфраструктурные проекты из ФНБ направят почти 1 трлн руб

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал о направлениях инвестиций в 1 трлн рублей из фонда национального благосостояния (ФНБ). Большая часть из них пойдет на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов, сообщают «Ведомости» .

На это направят 890 млрд рублей. За 676 млрд рублей построят комплекс по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Также будет расширено производство воздушных судов.

Еще из ФНБ выделят средства на льготный лизинг судов и автобусов, строительство дороги Казань — Екатеринбург через «Автодор» и проекты ЖКХ. Также Минэкономразвития обсуждает вопросы по строительству высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербург.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2024 года принять все решения, касающиеся ВСМ из Москвы в Северную столицу. Глава государства также потребовал возвести всю требующуюся инфраструктуру вдоль ВСМ.