В Минэкономразвития назвали направления инвестиций в 1 трлн рублей
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Первый замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал о направлениях инвестиций в 1 трлн рублей из фонда национального благосостояния (ФНБ). Большая часть из них пойдет на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов, сообщают «Ведомости».
На это направят 890 млрд рублей. За 676 млрд рублей построят комплекс по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Также будет расширено производство воздушных судов.
Еще из ФНБ выделят средства на льготный лизинг судов и автобусов, строительство дороги Казань — Екатеринбург через «Автодор» и проекты ЖКХ. Также Минэкономразвития обсуждает вопросы по строительству высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербург.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2024 года принять все решения, касающиеся ВСМ из Москвы в Северную столицу. Глава государства также потребовал возвести всю требующуюся инфраструктуру вдоль ВСМ.