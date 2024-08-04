В магазинах Duty free в аэропорту Дубая с 1 августа можно расплачиваться рублями

Сотрудник одного из магазинов поделился, что обмен валюты проводится по курсу, который устанавливают по своему усмотрению работники лавок. Например, хоть официально один дирхам стоит чуть больше 23 рублей, бутылка воды за два дирхама обойдется не менее 100 рублей. При этом расплатиться нацвалютой России можно лишь в некоторых магазинах Duty free.

Информацию о том, что можно покупать товары в аэропорту Дубая за рубли, подтвердил и другой источник. Использовать российскую валюту можно как в форме наличных, так и при оплате банковской картой.

Ранее сообщалось, что продукция 20 московских производителей появится в магазинах Duty free аэропорта Домодедово. Пассажиропоток авиаузла в 2023 году достиг показателя 20 млн человек.