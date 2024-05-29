Продукция 20 столичных брендов появится в магазинах аэропорта Домодедово

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20 московских производителей покажут свою продукцию в магазинах duty-free аэропорта Домодедово. В 2023 году пассажиропоток авиаузла достиг показателя 20 млн человек, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что участие в программе позволит предпринимателям повысить узнаваемость брендов и привлечь потенциальных партнеров из дружественных стран.

«На фирменных стойках Made in Moscow разместят продукты питания, косметику, сувениры и детские товары», — рассказала она.

Одна из компаний представит пассажирам международных рейсов шоколад, полезные батончики и разнообразные снеки, другая же предложит бальзамы для губ и кремы для рук.

Пассажиры смогут купить в магазинах книжки-игрушки, которые помогут детям развивать мелкую моторику и речь.

Расходы, связанные с размещением в аэропорту, возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

С 2021 по 2022 год московские предприятия уже показывали свои товары в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту Шереметьево. При помощи проектов им удалось найти партнеров за рубежом, например, в Киргизии и Казахстане.

Объем экспорта по итогам прошлой программы превысил 220 млн рублей.