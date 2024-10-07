В «Лемана ПРО» рассказали, почему Россия сама не производит гвозди

Из-за того, что в 1990-е годы российская промышленность пришла в упадок, приобретать гвозди в КНР оказалось дешевле, чем производить в стране. Об этом РБК рассказала исполнительный директор компании «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») Марина Фытова.

Примерно 72% изделий для ремонта и обустройства квартир, которые продаются в магазинах сети, создаются в РФ. Остальные 28% товаров закупаются за границей.

Фытова удивлена, что России приходится импортировать гвозди и скобяные изделия. Однако после анализа рынка выяснилось, что в КНР работает два предприятия, которые изготавливают эти товары и поставляют их в другие страны. Они закрывают весь мировой спрос. Поэтому из-за высокой конкуренции открывать российский завод экономически невыгодно.

С 1990-х годов в РФ не развивают сферу изготовления гвоздей. Тогда их было выгоднее приобретать в КНР. Дело в том, что в тяжелую промышленность нужно вкладывать огромные суммы денег. Такие инвестиции вряд ли окупятся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Россия импортировала из КНР часов на сумму 116 млн долларов. Таким образом количество купленных товаров увеличилось в два раза по сравнению с периодом январь-сентябрь 2023 года.