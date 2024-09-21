За восемь месяцев Россия импортировала из Китая часов на 116 млн долларов

РИА Новости: Россия начала закупать в два раза больше часов в Китае

Российская Федерация начала импортировать в два раза больше часов из КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, опубликованную китайской таможней.

РФ закупает в КНР разные виды часов. Сумма импорта в августе 2024 года увеличилась до 40,9 млн долларов, и стала максимальной за все месяцы.

Примечательно, что августовский объем импорта часов в денежном эквиваленте составил столько же, сколько за весь 2023 год. Тогда Россия закупила таких товаров на 40 млн долларов.

С января по август 2024 года РФ приобрела в КНР часов на 116,4 млн долларов. Это больше, чем за тот же временной промежуток в 2023-м.

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