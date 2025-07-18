В Кузбассе три города получат финансовую поддержку в размере 4 млрд руб

Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал, что среди всей России 19 моногородов были выбраны для финансовой помощи. Регион снова не остался в стороне и доказал свою важность для страны, сообщает Ciбдепо .

Отмечается, что среди городов, получивших поддержку, трое находятся в Кузбассе: Березовский, Топки и Полысаево. Для этих объектов запланирована мощная помощь инвестпроектам в размере 4 миллиардов рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин 18 июля уже подписал документ, подтверждающий выделение данной суммы средств. Планируется, что эта деньги помогут развиваться местному бизнесу, так как предприниматели смогут рассчитывать на льготные кредиты для открытия своих проектов, производств и программ банковских гарантий. Все это должно обеспечить стабильный сбыт продукции бизнесменов.

«Мы обязательно продолжим взаимодействовать с федеральными министерствами. Видим, что их поддержка обеспечивает реальный вклад в диверсификацию экономики Кузбасса», — добавил глава региона.