В Кузбассе появятся два производства по сжижению природного газа

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области Илья Середюк заключил соглашения о значительных инвестициях в Кузбасс. Компания «Криогаз» планирует развернуть в регионе сразу два инновационных проекта по производству сжиженного природного газа, сообщает Сiбдепо .

Первая производственная площадка будет расположена в Топкинском округе. Планируемая мощность завода — 90 тысяч тонн СПГ в год. Инвестиции в этот проект составят свыше 10,7 миллиардов рублей, что позволит создать 71 новое рабочее место.

Второй аналогичный комплекс будет построен в Прокопьевске. Здесь производственные мощности будут еще выше — 96 тысяч тонн сжиженного газа в год, а объем инвестиций достигнет 10,8 миллиардов рублей.

«Сжиженный природный газ компания планирует поставлять на предприятия Кузбасса, в другие регионы Сибири, а также в зарубежные страны», — отметил глава региона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса, завершение строительства завода в Топкинском округе ожидается в 2029 году, в то время как запуск производства в Прокопьевске запланирован на 2028 год.