В Кузбасс завезли 73 тонны свежих овощей и фруктов из Казахстана

В Кемеровскую область из Казахстана поступила партия свежих овощей и фруктов общим весом 73 тонны, сообщает Сiбдепо .

Сотрудники регионального Россельхознадзора провели проверку всей сопроводительной документации и самой продукции.

В состав поставки вошли 44 тонны репчатого лука, 17 тонн огурцов и 12 тонн яблок.

По итогам контроля надзорное ведомство установило, что документы оформлены надлежащим образом, а в овощах и фруктах не обнаружено вредных организмов. Данная продукция разрешена для продажи на территории региона.

В начале февраля из Казахстана в Кузбасс также было импортировано 111 тонн свежих овощей. В той партии содержалось 89 тонн репчатого лука, 16 тонн томатов и 6 тонн тыквы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.