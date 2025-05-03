В Крыму произошел бум интернет-торговли

За год оборот интернет-продаж в Крыму увеличился практически на 100%. Это произошло благодаря появлению новых логистических центров в республике, а также росту количества пунктов выдачи заказов, сообщает RG .

Оборот продаж в интернете в Крыму в последнем квартале прошлого года увеличился на 94% по сравнению с тем же временем в 2023 году. Он составил 9,8 млрд рублей.

Объем онлайн-торговли увеличился за счет того, что активно работал распределительный центр в Симферополе. Также выросло количество пунктов выдачи заказов. Еще увеличилась конкуренция розничных магазинов с маркетплейсами.

Ранее сообщалось, что аппарат республиканских органов власти сократят в Крыму на 15%. Та же судьба ждет и муниципалитеты.