Аппарат республиканских и муниципальных органов власти сократят в Крыму на 15%

На совещании с крымскими министерствами и муниципальными образованиями был рассмотрен вопрос подъема престижа государственной и муниципальной службы, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что принято решение за 2 года обеспечить в регионе рост уровня зарплаты работников органов госвласти и местного самоуправления. Его планируется обеспечить только за счет оптимизации и уменьшения штатной численности сотрудников, а еще снижения набора на службу в указанный период.

Кроме того, еще одним источником для роста зарплат в Крыму должно стать увеличение в муниципалитетах налоговых и неналоговых доходов, в том числе и за счет активизации работы по снижению теневой занятости с зарплатой ниже минимальной.

По словам Аксенова, предполагается уменьшение около 15% вакансий: свыше 500 — в республиканских органах власти и более 700 — в муниципалитетах.