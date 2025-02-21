В крымском Минпромторге сообщили о снижении цен на ряд продуктов

Допсоглашение по стабилизации цен заключили с крупными торговыми сетями Крыма

Начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга Республики Крым Анатолий Гук рассказал, что стоимость детского питания, бытовой химии, фруктов и полуфабрикатов будет снижена благодаря дополнительному соглашению по стабилизации цен, сообщает «Крым 24» .

В Совете министров Крыма было заключено соглашение, направленное на стабилизацию розничных цен на социально значимые товары.

«Данное допсоглашение уже действует на сегодняшний день. Оно заключено с крупными торговыми сетями Республики Крым. Аналогичная работа на сегодняшний день проводится администрациями муниципальных образований с розничными магазинами», — отметил Гук.

Теперь власти региона получат возможность контролировать ценовую политику на широкий ассортимент товаров, включая детское питание, подгузники, бытовую химию и другие товары первой необходимости.

Кроме того, в обновленный список социально значимых товаров добавлены кондитерские изделия, крупы, консервы (овощи, мясо, рыба), мыло, стиральные порошки, туалетная бумага, шампуни и средства личной гигиены.