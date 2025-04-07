В Кремле назвали напряженной ситуацию с ценами на нефть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за падением цен на нефть, вызывающим тревожную ситуацию в мировой экономике, власти принимают меры для минимизации негативных последствий для страны, сообщает «Интерфакс» .

«Конечно, это тот показатель, который очень важен для нас, очень важен для пополняемости нашего бюджета», — ответил Песков на вопрос о влиянии снижения цен на нефть на экономику РФ.

Он подчеркнул, что в настоящее время в мировой экономике сложилась «чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная» ситуация. Причиной этому послужило решение властей США ввести пошлины в отношении большого количества государств.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва продолжит наблюдать за напряженной ситуацией в общемировой экономике, которая полна негативными ожиданиями экспертов, а также предпринимать все необходимые меры, чтобы минимизировать негативные последствия для страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что цена на российскую экспортную нефть марки Urals снизилась до 52,76 доллара за баррель в порту Приморск. Также подешевела нефть марки Brent, цены на которую упали ниже 64 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года.