В пятницу, 4 апреля, цена на российскую экспортную нефть марки Urals снизилась до 52,76 доллара за баррель в порту Приморск (Балтийское море), утверждает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Таким образом, стоимость этой марки оказалась на 7,24 доллара ниже минимальной для исполнения федерального бюджета РФ (60 долларов за баррель).

В последний раз стоимость Urals опускалась ниже 50 долларов в июне 2023 года. Дешевеет также нефть марки Brent, цены на которую упали ниже 64 долларов за баррель впервые с апреля 2021 года.

Агентство отмечает, что нефть подешевела из-за новых импортных пошлин, введенных США против своих заграничных торговых партнеров. Влияние на снижение цен также оказало заявление стран ОПЕК+, обещавших нарастить нефтедобычу на фоне снижения цен на черное золото со стороны Саудовской Аравии.

Сырьевой рынок будет снижаться в краткосрочной перспективе, заявлял РИАМО аналитик Артур Мейнхард. По его мнению, потрясение на нефтяных рынках произошло из-за двух ключевых факторов — торговой политики США и решения ОПЕК+.