Цена нефти Brent резко падает: что происходит на рынке

На прошлой неделе нефтяной рынок испытал серьезное потрясение. Сегодня цена нефти бренда Brent упала ниже 63 долларов за баррель чего не наблюдалась с 12 апреля 2021 года. Это падение повлекло за собой снижение индекса цен на сырьевые товары Bloomberg, зафиксировавшего самое резкое двухдневное падение с 2011 года. Причины кроются в двух ключевых факторах, заявил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Первый фактор — это торговая политика США. Введение дифференцированных торговых тарифов на 185 позиций, а также 25% пошлины на импортируемые автомобили вызвало ответную реакцию со стороны основных торговых партнеров, таких как Китай и ЕС. Эти меры создают неопределенность и увеличивают издержки для бизнеса, поскольку компании вынуждены адаптироваться к новым условиям, включая перенос производств. Это, в свою очередь, негативно скажется на росте мировой экономики в ближайшие годы, что неблагоприятно для энергетического рынка, отмечает аналитик.

Второй фактор — решение ОПЕК+. Ожидалось, что на виртуальной встрече альянса, руководимого Саудовской Аравией и Россией, будет сделано замечание нарушителям квот и подтверждён действующий план постепенного увеличения добычи. Этот план предусматривал возобновление добычи, приостановленной с 2022 года, небольшими ежемесячными партиями по 138 тысяч баррелей в сутки с возможностью приостановки или отмены в зависимости от рыночной конъюнктуры. В итоге же страны ОПЕК+ увеличили поставки нефти в мае в три раза больше запланированного – на 411 000 баррелей в сутки. Скорее всего, это преднамеренный шаг, чтобы снизить цены и наказать страны, систематически не соблюдающие ограничения, такие как Казахстан и Ирак, полагает Мейнхард.

«Вероятно, сырьевой рынок продолжит снижаться в краткосрочной перспективе из-за ответных мер на тарифы, введенные США», — прогнозирует аналитик.