В Коломне запустили серийный выпуск новых станков для авиации

Коломенское станкостроительное предприятие холдинга «СТАН» — АО «Станкотех» запустило в серию новые портальные центры с ЧПУ модели «СК6П200». Высокотехнологичные производственные машины сделаны из отечественных комплектующих и нужны для обработки деталей, применяемых при производстве современных гражданских самолетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Модульная конструкция портального пятикоординатного фрезерного станка СК6П позволяет изготавливать крупногабаритные металлические заготовки, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 м. Обрабатывающие центры могут выполнять десяток операций по заданной программе и выпускать различные комплектующие планеров. Станок не имеет аналогов среди российских производителей.

«Мы создаем станки, ориентируясь на самые серьезные задачи, которые стоят перед российской промышленностью. Наше предприятие в Коломне уже много лет успешно работает с проектами такого типа. Серийный выпуск станков СК6П поможет российским авиастроителям уменьшить зависимость от импортных технологий и повысить качество выпускаемой продукции. Благодаря новой линейке обрабатывающих центров холдинг «СТАН» вносит значительный вклад в развитие отечественного самолетостроения и укрепляет свои позиции на рынке высокотехнологичного оборудования», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Госкорпорации Ростех Семен Якубов.

Новые станки имеют в конструкции подвижный стол, выдерживающий большой вес. В результате заготовки авиадеталей могут свободно перемещаться вместе со столом станка. Это обеспечивает гибкость и удобство при обработке деталей большей длины или ширины и значительно облегчает работу оператора.

Импортозамещенные заводом фрезерные головы для станков серии СК6П позволяют выполнять пятиосевую обработку изделий сложной конфигурации из стали, титановых и алюминиевых сплавов, а также неметаллов. Обрабатывающие центры оснащены лазерной системой контроля и настройки инструмента, системой контроля поломки инструмента, датчиком контроля размеров заготовки с радиопередачей данных.

В октябре на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) — состоялся ввод в эксплуатацию сразу нескольких единиц станков серии СК6П с вакуумным столом. В 2025 году на заводе будет установлен еще один аналогичный станок. Уникальное оборудование позволит в разы сократить время выполнения отдельных этапов производственного цикла. Эксплуатацией и обслуживанием станков будут заниматься специалисты СТАНРЕМСЕРВИСа — ремонтно-сервисного предприятия холдинга СТАН.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.