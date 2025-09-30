В Клину запустили производственную линию полированного стекла
Фото - © Медиасток.рф
Производственную линию полированного стекла запустили в подмосковном Клину. Предприятие изготавливает до 600 тонн стекла в сутки, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
В торжественном запуске модернизированной флоат-линии «Клин-1» на предприятии «Клинский стекольный завод» принял участие замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
При поддержке ведомства предприятие реализует инвестиционный проект по модернизации производства и запуску новых высокотехнологичных линий. Благодаря КИП инвестору было предоставлено 9 млрд рублей.
В рамках первого этапа модернизировали и реконструировали производственную линию полированного стекла. На предприятии создали 87 новых рабочих мест. На новой линии производится просветленное стекло толщиной от 3 до 12 мм и размером до 12 метров, а также наносится солнцезащитное и энергосберегающее магнетронное напыление.
«Реализация проекта позволит снизить импортозависимость, обеспечить отечественную архитектуру и промышленность современными материалами мирового уровня», — сказал Куликов.
Замминистра добавил, что предприятие активно внедряет современные технологии, которые способствуют повышению энергоэффективности, снижению углеродного следа и переходу к почти безотходному производству. Эти меры соответствуют целям устойчивого развития, установленным государством.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно делать все для того, чтобы в регионе появлялись новые предприятия.
«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.