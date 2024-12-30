В Китае массово задерживают предпринимателей

Китайские власти пытаются остановить череду массовых задержаний предпринимателей в разных регионах государства. Остальные бизнесмены начинают переживать по поводу своей безопасности и поэтому усилия по стимулированию экономического роста могут обнулиться, сообщает РБК со ссылкой на материал Financial Times (FT).

В 2024 году в Китае были арестованы начальники около 80 фирм, акции которых торгуются на биржах Шэньчжэня и Шанхая. Ряд задержаний произошел без достаточного количества оснований. Примерно 50% арестов провели из-за указаний правительства иных регионов, и они не были связаны с бизнес-операциями предприятий.

Аналитики считают, что количество арестов китайских чиновников выросло из-за ухудшения экономической ситуации в регионах страны. Местные власти получили финансовый урон из-за снижения прибыли от продажи земли на фоне длительного кризиса в области недвижимости в КНР, а также снижения экономического роста государства.

На ситуацию обратил внимание премьер Китая Ли Цян. Он сказал, что нужно увеличить надзор за соблюдением законов, которые регулируют деятельность фирм. Центральные власти проверят регионы, у которых стремительно выросла прибыль из-за штрафов и конфискаций. В некоторых городах имеются случаи злоупотребления полномочиями и несправедливого правоприменения.