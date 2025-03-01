В Истре обсудили актуальные меры поддержки для социального бизнеса

В муниципальном округе Истра состоялась важная встреча с предпринимателями, на которой были обсуждены актуальные меры поддержки для социального бизнеса, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во встрече с бизнесом принял участие заместитель главы м. о. Истра Василий Короткин и специалисты отдела развития предпринимательства администрации муниципального округа.

Участники поделились своим опытом и задали вопросы по темам, связанным с субсидиями, льготным кредитованием, рекламой и продвижением, а также инжиниринговыми услугами.

Специалистами были предоставлены исчерпывающие ответы, что позволило предпринимателям лучше понять, как пользоваться доступными инструментами поддержки.

В ходе обсуждения была подчеркнута важность таких инициатив для развития направления социального предпринимательства.

Участники отметили, что подобные мероприятия помогают не только получать полезную информацию, но и находить единомышленников, наладить контакты и обменяться идеями.

Если необходима консультация по вопросам получения мер государственной поддержки, то можно присоединиться к Telegram-каналу «Истра МСП». Ссылка на канал: https://t.me/+qLTtf9dkYdszZGJi.

Также можно обратиться в отдел развития предпринимательства администрации муниципального округа Истра для получения индивидуальных консультаций. Контактные данные: 8 (495) 994-85-55 (352, 416) или по электронной почте: VinchugovaVP@mosreg.ru.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.