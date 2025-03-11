В ICCO рассказали, когда в мире закончится дефицит какао-бобов

Международная организация по какао (ICCO) спрогнозировала, что в текущем году общемировой дефицит какао-бобов наконец-то завершится, сообщает « Лента.ру ».

Сезон 2023/2024 годов был не очень хорош для производителей какао-бобов. Они столкнулись с плохими погодными условиями, болезнями деревьев и вредителями. В результате урожай был маленьким.

При этом в последние годы фиксировались высокие цены на какао. Они вынуждали фермеров вкладывать еще больше усилий, чтобы вырастить какао-бобы.

Сезон 2024/2025 годов будет ощутимо лучше. ICCO считает, что мировое предложение какао возрастет на 7,8%, до 4,840 млн тонн. А вот спрос, наоборот, упадет на 4,8%, до 4,650 млн тонн. Таким образом, возникнет профицит в 142 тыс. тонн.

В декабре цена на какао-бобы достигла отметки 12 039 долларов за тонну. Был побит ее исторический максимум.