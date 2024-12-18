Шоколад может подорожать из-за повышения биржевой цены на какао-бобы

18 декабря в ходе торговой сессии был установлен новый исторический максимум — цена на какао-бобы достигла отметки 12 039 долларов за тонну. К полудню по московскому времени мартовские фьючерсы торговались на уровне 12 005 долларов, прибавив 2,04%, из-за этого может подорожать шоколад, пишет РИА Новости .

В последние месяцы наблюдается устойчивый рост цен на какао-бобы на мировых биржах. Декабрь показал внушительное повышение котировок почти на 30%, а с его начала стоимость выросла еще на 27,5%.

Текущая неделя может стать уже восьмой подряд, демонстрирующей рост стоимости этого сырья — с понедельника (16 декабря 2024 — ред.) цена поднялась на 6%. Впервые в истории стоимость какао-бобов преодолела психологически важный уровень в 12 тысяч долларов за тонну.

Мировой рынок какао переживает турбулентность: биржевые запасы стремительно тают, показывая падение на 20% в Лондоне и 11% в США за ноябрь. Это происходит вопреки росту объема поставок сырья, что вызывает серьезное беспокойство у участников рынка.

Ситуацию осложняют невыполненные обязательства фермеров по старым контрактам, а также проблемы с текущим урожаем. Неблагоприятные погодные условия и заболевания какао-деревьев ставят под угрозу новые поставки.

По данным Международной организации по какао, эти факторы спровоцировали значительный рост цен на какао-бобы в ноябре, несмотря на увеличение поступления сырья на рынок. Эксперты отмечают, что сокращение складских запасов на ведущих биржах свидетельствует о серьезном дисбалансе между спросом и предложением.

Ранее сообщалось, что конфеты и вафли в России подорожают от 10 до 20%. Рост цены прогнозируют на декабрь 2024 года и январь 2025 года.