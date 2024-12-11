Конфеты и вафли подорожают в России на 10-20%

В России выросли цены на какао, растительное масло, продукцию из яблок и ряд других ингредиентов, использующихся при производстве кондитерских изделий. Рубль ослабел, себестоимость конфет и вафель увеличилась на 28%, что привело к пересмотру изготовителями цен на товары в магазинах, сообщает « Коммерсант ».

Шесть изготовителей сладостей в период с 11 ноября по 9 декабря сообщили ритейлерам, что увеличат цены на товары. Стоимость вырастет в декабре–январе.

Так, БКК «Коломенский» поднимет цены на вафли и конфеты. Konfesta проиндексирует стоимость на 20%.

Strock увеличит стоимость на конфеты, ирис и карамель на 10-15%. «Акконд» и «Славянка» тоже поднимут цены, но не сообщили, на сколько. Причина в росте себестоимости производства.

Ранее экономист Константин Калугин заявил, что стоимость Новогоднего стола выросла. За год мандарины подорожали на 17,7%, яйца на 9,2%, картофель на 92,9%, красная икра на 109%, шампанское на 11%.