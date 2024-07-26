В Грузии заявили, что антироссийские санкции привели бы к спаду экономики на 17%

Папуашвили: экономика Грузии упала бы на 17% в случае присоединения к санкциям

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал требование оппозиции ввести санкции против России заявив, что ограничения в отношении Москвы вызвали бы спад экономики республики на 17%, сообщает ТАСС .

«К какому результату привела бы такая легкомысленная и безрассудная политика, детально посчитано экономистами», — сказал Папуашвили.

Он подчеркнул, что из-за антироссийских санкций у грузинской экономики в 2022 году вместо экономического роста в 10% был бы спад до 17%. Это равносильно ущербу в размере 18 млрд лари или свыше 6,6 млрд долларов.

Папуашвили добавил, что Тбилиси бы получил экономический удар в 3 раза больше, чем был зафиксирован в период пандемии Covid-19. Антироссийские санкции могли разрушить грузинскую экономику.

Ранее стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить принятый парламентом закон «О прозрачности иностранного влияния». По ее словам, это «российским законом».