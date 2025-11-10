В Госдуму внесут законопроект об индексации зарплат в коммерческом секторе

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, обязывающего коммерческие предприятия проводить ежегодную индексацию заработных плат, сообщает kp.ru .

Согласно инициативе, пересмотр оплаты труда должен осуществляться не реже одного раза в год на уровень не ниже инфляции за предыдущий период.

Нилов подчеркнул, что в коммерческом секторе отсутствуют регламентированные обязательства по индексации, что позволяет работодателям годами не повышать доходы сотрудников. Механизм ежегодной корректировки зарплат планируется закрепить непосредственно в Трудовом кодексе РФ.

