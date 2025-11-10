В Госдуме инициировали законопроект для решения кадрового дефицита в МВД

Фракция ЛДПР внесла в правительство законопроект о введении ежемесячной надбавки для сотрудников МВД, имеющих двадцатилетний стаж службы, сообщает РИА Новости .

Согласно инициативе, полицейские, получившие право на пенсию, смогут получать дополнительную выплату в размере 50% от назначенного пенсионного пособия при продолжении службы. Как отмечается, аналогичный механизм уже успешно применяется в Следственном комитете РФ.

Кадровый дефицит в органах внутренних дел достиг критических масштабов — нехватка превышает 172 тысячи сотрудников, а в некоторых регионах составляет до 40%. Это негативно сказывается на борьбе с наркопреступностью, нелегальной миграцией и обеспечении правопорядка в целом.

Многие опытные сотрудники увольняются сразу после получения права на пенсию, поскольку совокупный доход от гражданской зарплаты и пенсионных выплат превышает их текущее денежное содержание.