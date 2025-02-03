В Госдуму внесли запрет на рекламу безалкогольного пива

В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива. В Госдуму внесли соответствующий законопроект, сообщает ТАСС .

Документ подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Именно они внесли поправки на рассмотрение Госдумы.

Инициаторы предлагают внести изменения в закон «О рекламе». Согласно документу, будет расширен перечень объектов, реклама которых запрещена. В список добавят безалкогольное пиво.

По словам Миронова, реклама данного безалкогольного напитка повышает уровень потребления пива. Особенно сильно, по его словам, она влияет на молодежь.

Миронов отметил, что такая реклама является «плохо скрытой» пропагандой употребления спиртного.

Ранее стало известно, что россияне установили рекорд потребления пива в 2024 году. Продажи напитка значительно превысили уровень 2023 года.