В Госдуме заявили, что маркировка защитит потребителя от некачественной продукции

Депутат Госдумы от «Единой России» Надежда Школкина считает, что маркировка товаров неизбежно затронет всю продукцию потребительского рынка, поскольку она не только способствует очищению рынка от недобросовестных производителей, но и служит надежной защитой потребителей от некачественных товаров, сообщает ТАСС .

«Насколько я помню, у всех производителей к этой системе первоначально есть настороженность и недопонимание, в том числе с точки зрения дополнительных затрат на установку оборудования», — сказала Школкина.

Она подчеркнула, что при этом многие высоко оценивают ее преимущества, в том числе при обнаружении на рынке поддельных или незаконно произведенных товаров в соответствующей категории. Таким образом, маркировка продукции не только помогает обеспечить прозрачность рынка, но и защищает потребителей от некачественных товаров, а также создает равные условия для конкуренции.

Депутат добавила, что при необходимости министерство промышленности и торговли РФ оказывает поддержку предприятиям в обеспечении их необходимым оборудованием для маркировки продукции.

Ранее россиянам рассказали, как в стране борются с просрочкой в магазинах. Достаточно часто на полках мелких российских магазинов попадаются различные просроченные товары.