В Госдуме рассказали о новом порядке начисления детских пособий

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что с 15 мая в России вступают в силу изменения в порядке начисления детских пособий, которые могут затронуть миллионы семей, сообщает «Российская газета» .

По словам парламентария, основное изменение состоит в том, что для оценки доходов семьи при подаче заявления на пособие теперь будет учитываться не весь предыдущий год, а только 3 или 6 месяцев.

«Это особенно значимо для тех, чьи доходы недавно снизились: в таких случаях помощь будет назначаться быстрее, не дожидаясь, пока усредненный годовой доход окажется ниже порогового уровня», — объяснил Гаврилов.

Также он подчеркнул, что российские семьи больше не останутся без поддержки из-за небольшого превышения прожиточного минимума. Введен нормативный порог, позволяющий получать помощь даже при формальном несоответствии условиям.

Кроме того, еще одним нововведением станет пересмотр метода расчета дохода. С 15 мая при расчете дохода не будут принимать во внимание сумму уплаченного НДФЛ. Это позволит точнее оценить финансовую нагрузку граждан и увеличит число семей, имеющих право на поддержку, заключил Гаврилов.

Ранее член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, каким категориям семей, получающим выплаты на детей ежемесячно, их переведут досрочно перед длинными майскими праздниками.