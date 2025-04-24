Стало известно, какие семьи досрочно получат выплаты за май

Чаплин: пособия на детей до 17 лет выплатят досрочно перед майскими праздниками

Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, каким категориям семей, получающим выплаты на детей ежемесячно, их переведут досрочно перед длинными майскими праздниками, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что досрочные выплаты проведут для обеспечения своевременной поддержки семей в праздники. В частности, это коснется пособий на детей до 17 лет, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, на детей военных, проходящих службу по призыву, выплат по беременности, ежемесячных выплат на первого ребенка до 3 лет.

«Мы понимаем, что для многих семей эти выплаты являются важной частью бюджета, поэтому важно, чтобы они были получены не просто вовремя, а до майских праздников», — подчеркнул Чаплин.

По его словам, семьи получат указанные выплаты до 30 апреля через банк. А через почту доставка будет до 25 мая по графику работы почтовых отделений в каждом субъекте РФ.

При этом парламентарий добавил, что семьи, которые получают ежемесячные выплаты из маткапитала на детей до 3 лет, получат их по обычному графику — 5 мая.