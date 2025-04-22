В Госдуме раскрыли планы по кредитной амнистии для россиян

В России не планируют проводить кредитную амнистию для населения, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Парламентарий выразил недоумение, почему «такие мысли появляются на фоне СВО», сообщает Национальная Служба Новостей .

«В какой-то момент почему-то появилась надежда, что могут объявить кредитную амнистию. Я не знаю, откуда это взялось, никакой кредитной амнистии не предполагается, никому ничего не спишут», — заявил законодатель.

Кирьянова отметил, что во время коронавирусной пандемии «были вопросы» реструктуризации кредитов, чтобы облегчить россиянам жизнь после потери источников дохода, однако сейчас такие перспективы не обсуждаются.

«Это одна история, но надежда на то, что сейчас можно взять, а потом все спишут людям, это странная вещь», — добавил народный избранник.

Ранее в Кремле также ответили, ждать ли амнистии для заключенных в честь годовщины Великой Победы.