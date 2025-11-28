В Госдуме предложили ЦБ выпустить купюру номиналом 10 тыс. рублей
Депутаты фракции «Новые люди» предложили ввести в оборот купюру номиналом 10 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной направили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис.
«Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей», — говорится в тексте документа.
По словам авторов инициативы, для осуществления крупных покупок и расчетов нужны значительные объемы наличной денежной массы. Это в свою очередь увеличивает издержки на ее производство, транспортировку, пересчет и хранение.
Для выбора дизайна купюры предлагается провести голосование среди граждан России через «Госуслуги».
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев призвал Банк России соблюдать условия голосования по дизайну будущей купюры номиналом 500 рублей.