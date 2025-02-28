В Госдуме предложили создать Фонд восстановления Новороссии за счет Запада

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале выступил с инициативой сформировать Фонд восстановления Новороссии. Он предложил добиться того, чтобы компании Запада, которые хотят вернуться в РФ, делали в него взносы.

Условия для будущего возвращения иностранных компаний в РФ должны быть более жесткими, чем в момент их ухода с рынка. Власти недружественных государств несут ответственность за украинский конфликт, а также за разрушения в Донбассе, сказал депутат Госдумы.

«Пусть теперь бизнесмены компенсируют этот ущерб через специальный Фонд восстановления Новороссии», — добавил Миронов.

Ранее сообщалось, что подмосковные строители восстанавливают дома в одном из поселков Макеевки в ДНР.