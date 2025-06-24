В Госдуме назвали справедливым повышение платы за водопользование в 10 раз

Счетная палата (СП) справедливо указала на резервы увеличения доходов бюджета в сфере водопользования, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Ранее СП предложила десятикратно увеличить цены на использование водных ресурсов компаниями, сообщает Lenta.ru .

В Счетной палате считают, что экономика многих предприятий не пострадает даже при десятикратном увеличении ставок за забор воды. Такая мера позволит бюджету получить дополнительные деньги, согласился Якубовский.

Законодатель обратил внимание, что цены на забор воды вырастут только для коммерческого водопользования. Повышение стоимости услуг не коснется бытового потребления воды гражданами.

«Однако необходимо обеспечить контроль, чтобы инициативы по корректировке ставок не повлияли на тарифы для населения», — сказал Якубовский.

В Счетной палате также заявляли, что многие водопользователи в РФ до сих пор не установили счетчики. В 2019 году для таких предприятий вводили повышающий коэффициент 1,1 к тарифу, но это не подтолкнуло их к установке необходимых приборов. В связи с этим аудиторы рекомендовали повысить коэффициент для компаний-водопользователей с 1,1 до 10 к тарифу.