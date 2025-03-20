В Госдуме хотят запретить дропперам закрывать счета в банках и снимать деньги

В Госдуме предложили блокировать средства на счету при подозрении на мошенников

В Госдуме предложили запретить дропперам закрывать счета в банках и снимать деньги, чтобы в полной мере защитить обманутых россиян, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Сообщается, что в ведомстве приняли в первом чтении законопроект о пресечении интернет-мошенничества. Он затрагивает деятельность финансовых институтов и телекоммуникационных компаний.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что большинство людей самостоятельно переводят денежные средства мошенникам, веря в их слова. Меньшее количество случаев происходит с помощью взломов, однако убытки при этом превышают потери от несанкционированного доступа к банковским счетам.

«Считаем, что телекоммуникационные компании должны изучать, какие методы используют злоумышленники, и ставить на их пути заслоны, сито, уже на первом этапе защищая граждан от аферистов», — заявил Аксаков.

На заседании депутаты предложили несколько решений. Одним из них стала автоматическая блокировка средств при сигнале о том, что те были переведены под влиянием мошенников, а затем предложено запретить закрытие счета и обналичивание денег злоумышленникам. Также было озвучено предложение ввести уголовную ответственность за посреднические услуги, например, открытие счета в банке по просьбе преступника, и ограничить количество банковских и сим-карт на руках у человека.

Для помощников в банковской сфере депутаты предложили прописать ответственность за подобные действия. Работодатель сможет принудительно увольнять таких сотрудников, а пособнику будет грозить уголовная ответственность.

Другой инициативой стало предложение создать реестр обманутых граждан. Информация должна будет собираться в базе регулятора ФинЦЕРТ и будет помогать бороться с преступлениями в финансовой сфере.