В Германии индекс потребдоверия упал до минимума с мая

В декабре опережающий индикатор потребительского доверия в Германии снизился до минус 23,3 пункта. Это минимальный показатель с мая текущего года, сообщает «Интерфакс» .

По данным исследовательской компании GfK, в ноябре опережающий индикатор потребительского доверия страны составлял минус 18,4 пункта.

При этом опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали ухудшение лишь до минус 18,6 пункта.

В декабре подындекс ожиданий потребителей относительно их личных доходов снизился до -17,2 пунктов, что стало самым низким показателем за последние девять месяцев. В предыдущем месяце этот показатель составлял -3,5 пунктов. Показатель, отражающий готовность немцев к совершению покупок, снизился на 1,3 единицы, опустившись до уровня -6.

GfK определяет прогнозный индекс на следующий месяц, используя данные подындексов за текущий месяц. Этот показатель рассчитывается с 2001 года, и своего максимального значения в 16,8 пункта он достиг в марте 2001 года.