сегодня в 13:02

В ГД предложили выплачивать пожилым россиянам 10 тыс руб для отопления жилья

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому предусматривается выплата в размере 10 тыс. руб. для пожилых россиян на покупку топлива для отопления жилья, сообщает ТАСС .

Документ разработали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Законопроектом предлагается дополнить закон «О государственной социальной помощи».

Документ предполагает, что 10 тыс. руб. на отопление жилья будут получать граждане старше 70 лет, проживающие в населенных пунктах без центрального отопления. Выплата будет единоразовой.

Также депутаты предложили наделить Минтруд РФ правом устанавливать правила осуществления такой выплаты. Как отметил Миронов, законопроект поможет в первую очередь одиноким пенсионерам, которые оказались В наиболее трудном положении.

Ранее стало известно, что россияне получат повышенную пенсию за январь до конца 2024 года. Также с 1 января 2025 года ожидается индексация страховых пенсий на уровне 7,3%.