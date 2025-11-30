В ГД предложили отменить комиссию на переводы между родственниками

Банковские переводы между близкими родственниками должны осуществляться без комиссии. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РИА Новости .

С такой инициативой депутат обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. По словам Чернышова, отмена комиссии на переводы между родственниками поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и укрепит институт семьи.

В рамках реализации идеи кредитным организациям предложено предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве. Чтобы подтвердить родство, нужно будет подать заявление со всеми необходимыми документами.

Чернышов считает, что данная инициатива направлена на дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России, а еще она избавит от «скрытого налога на внутрисемейную поддержку», которым по сути является комиссия.

Ранее стало известно, что тарифы за обслуживание карт вырастут в РФ после ввода НДС на банковские комиссии. Банки будут вынуждены снижать ставки кешбэка, вводить различные ограничения, переходить на партнерские программы и нематериальные бонусы.

