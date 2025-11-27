сегодня в 16:26

Тарифы за обслуживание карт вырастут в РФ после ввода НДС на банковские комиссии

Российские аналитики сходятся во мнении, что банковские карты сохранят свою популярность, однако их обслуживание станет заметно дороже для бизнеса после ввода НДС. В связи с этим предприятия могут переложить часть издержек на конечную стоимость товаров и сервисов. Юристы также допускают вероятность увеличения тарифов банков за обслуживание карт, сообщает РБК .

Советник председателя правления Цифра банка Наталья Тутова отмечает, что, поскольку налог влияет на операции эквайринга и процессинга, его воздействие на потребителя будет опосредованным, но почти неизбежным.

По словам Тутовой, доход от комиссионных операций с картами — важный источник финансирования программ лояльности, кешбэков и бонусных миль. Введение НДС, по мнению эксперта, вынудит банки снижать ставки кешбэка, вводить различные ограничения, переходить на партнерские программы и нематериальные бонусы.

«Для держателя карты это означает, что те программы лояльности, которые сейчас выглядят щедрыми, станут менее привлекательными. Пользователь получит менее выгодные условия», — предположила эксперт.

Также аналитики не прогнозируют значительного роста использования наличных. Тутова предполагает незначительное увеличение доли наличных расчетов (на 0,5–2 п. п.), в основном в сегментах, где наличные традиционно популярны, например, среди пожилых людей.

Ранее сообщалось, что потребительские расходы россиян стали снижаться и продолжат падать в дальнейшем.

