В Финляндии выросло число банкротств ресторанов на фоне расходов на Украину

В Финляндии возросло число банкротств в сфере ресторанного бизнеса. Это происходит на фоне роста расходов на Украину, сообщает РИА Новости .

Как отмечает общественный вещатель Yle со ссылкой на компанию Asiakastieto, в 2024 году в Финляндии закрылось на 80% больше предприятий ресторанного бизнеса, чем год назад. Также до рекордного уровня увеличилось количество банкротств.

Отмечается, что с января по август 2024 года в Финляндии закрылся 691 ресторан. В 2023 году ушедших из бизнеса заведений было всего 382. Большинство ресторанов закрываются еще до того, как они станут банкротами.

Ситуация вызвана накопившейся в годы пандемии задолженностью и возросшими расходами на Украину. Кроме того, закрытие ресторанов связывают со снижением покупательной способности населения.

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