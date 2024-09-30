В Европе на 48% за год рухнули продажи китайских электрокаров

За последние 18 месяцев на территории Европы резко упали продажи китайских электрокаров, самое высокое падение зафиксировано у британского бренда MG, который принадлежит китайской SAIC Motor, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Самый худший результат продажи китайских электрокаров в Европе пришелся на август 2024 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 48%.

Британский бренд MG продал на 65% экземпляров электрокаров меньше, чем год назад. На момент публикации заметки не учтены данные Венгрии и Словакии, так как они не представили отчеты, но, по мнению аналитиков, вряд ли их статистика существенно повлияет на общую оценку.

По оценке Jato Dynamics, на количество регистраций повлияли предварительные тарифы Евросоюза на импорт китайских электромобилей. MG на фоне неопределенности начал делать ставку на гибриды, а не на чистые электромобили.