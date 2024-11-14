В Электростали планируют увеличить число рабочих мест

В рамках мониторинга и поддержки бизнеса глава городского округа Электросталь Инна Волкова посетила компанию, занимающуюся производством мебели для ванных комнат, которое открылось в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас время возможностей для бизнеса, когда каждый предприниматель может реализовать себя, занять нишу, которую освободили иностранные компании», — отметила Волкова.

Глава города оценила качество выпускаемой продукции, подчеркнув, что она доступна для различных категорий потребителей, и выразила благодарность руководству предприятия за создание рабочих мест. В настоящее время на заводе трудится 87 сотрудников, и планируется увеличение числа работников до 350. То есть больше электростальцев смогут работать в родном городе.

В Подмосковье предусмотрены различные меры поддержки для бизнеса. Компания подала заявку на участие в программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, в рамках которой предусмотрено возмещение 100 миллионов рублей на развитие инженерной инфраструктуры и 20 миллионов рублей на приобретение оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.