В Дмитрове проверили 36 проб семян по новому ГОСТу

Специалисты Дмитровского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области проверили 36 проб сельскохозяйственных семян в рамках сотрудничества с ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса». Исследования подтвердили соответствие всех партий требованиям ГОСТ 12036-2025, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты Дмитровского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области совместно с ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» проводят проверку посевных качеств семян сельскохозяйственных культур. Работы ведутся в плановом порядке.

Эксперты оценивают характеристики многолетних злаковых и бобовых трав, ярового рапса, вики мохнатой и горчицы белой. Отбор проб осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12036-2025. На сегодняшний день отобрано и исследовано 36 проб, все проверенные партии соответствуют установленным стандартам.

Заявки на проведение проверки были направлены через ФГИС «Семеноводство». В системе также оформляются протоколы испытаний, что обеспечивает прозрачность процедур, ускоряет обмен данными и снижает риск ошибок.

В министерстве отметили, что повышение качества семенного материала способствует стабильным урожаям и укрепляет позиции Подмосковья как одного из ведущих регионов агропромышленного комплекса России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.