В День экономиста преподавателям столичных вузов вручили почетные награды Москвы

В День экономиста мэр Сергей Собянин присвоил звания «Почетный экономист города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы» и «Почетный деятель науки и техники города Москвы» научным сотрудникам экономических факультетов и кафедр столичных вузов. Награды вручила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

На сегодняшний день экономисты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие как Москвы, так и всей России.

«Награды и почетные звания города Москвы являются высшей формой признания заслуг представителей важных для города профессий за достижения в социально-экономическом и культурном развитии столицы. Сегодня, в День экономиста, мы вручаем почетные награды города тем, без кого экономика столицы не могла бы успешно развиваться, — преподавателям экономических дисциплин и ученым-экономистам», — подчеркнула Багреева.

Она добавила, что экономикой и финансами работа связана свыше чем у 1 млн москвичей — это 12,2% от общего числа занятых в экономике города. Экономисты работают в самых разных отраслях.

Помимо этого, «Экономика и управление» является одним из самых востребованных направлений в вузах Москвы, при этом на столицу приходится около трети всех студентов — поступивших, учащихся и выпускников по специальностям этого направления в РФ.

Почетное звание «Почетный экономист города Москвы» присвоено декану экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андроновой Инне Витальевне, заведующей кафедрой политической экономии имени В. Ф. Станиса экономического факультета РУДН Пономаренко Елене Васильевне, профессору кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН Лаврову Сергею Николаевичу, заведующей кафедрой экономической теории Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ) Комаровой Ирине Павловне и доценту базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» Елиной Ольге Александровне.

Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы» присвоено преподавателям и ученым РЭУ имени Г. В. Плеханова: заведующему кафедрой государственных и муниципальных финансов Косову Михаилу Евгеньевичу, заместителю директора Высшей школы экономики и бизнеса Красильниковой Елене Анатольевне, профессору кафедры национальной и региональной экономики Седовой Надежде Васильевне, профессору кафедры финансов устойчивого развития Болвачеву Алексею Ильичу, начальнику учебно-методического управления Стукаловой Ирине Борисовне и заведующему базовой кафедрой благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» Ляндау Юрию Владимировичу.

Почетное звание «Почетный работник науки и техники города Москвы» было присвоено профессору кафедры бухгалтерского учета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Чаплюку Владимиру Захаровичу.