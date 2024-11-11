В Дагестане поставили рекорд по сбору винограда

сегодня в 22:53

В Дагестане собрали рекордные 301,5 тыс. тонн винограда — на 6% больше, чем год назад, сообщил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Итоги виноградоуборочной кампании в 2024 году в Дагестане обсудили на заседании республиканского правительства.

Как было отмечено, за 9 месяцев этого года производителями алкогольной продукции республики уплачено почти 5,6 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет. Это на 15% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

По словам главы республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, к 2035 году планируется увеличить площади виноградных насаждений до 35 тыс. га, построить новые мощности для хранения урожая.

Ранее эксперт РИАМО посоветовала родителям школьников включить виноград в рацион детей.