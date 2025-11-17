В Чехове планируют создать 1 тыс новых рабочих мест

В докладе на окружном форуме глава Чехова Михаил Собакин подчеркнул, что одной из основных задач народной программы является повышение достатка российских семей и доходы граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Необходимо создание условий, при которых каждый трудоспособный человек мог бы найти применение своим знаниям, талантам, способностям. Хорошая работа — это не только возможность обеспечивать достойную жизнь для своей семьи и детей, но и уверенность в завтрашнем дне», — отметил Михаил Собакин.

В муниципальном округе Чехов укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%, медицинскими сотрудниками — 92,4%.

«С 2021 года средняя заработная плата учителей увеличилась на 61% и сегодня составляет 92 тысячи рублей. Заработная плата врачей также увеличилась на 29% и составляет более 120 тысяч рублей. Для педагогов и врачей действует целый комплекс региональных и муниципальных мер поддержки, который позволяет привлекать новые кадры, включая специалистов-профильников», — рассказал глава округа.

Благодаря реализации инвестиционных проектов в Чехове появляются новые рабочие места. За 5 лет в округе создано более 6 тысяч новых рабочих мест, до конца 2028 года планируется создать еще порядка тысячи. Вместе с этим в округе растет и средняя заработная плата — за пять лет она увеличилась почти на 75%.

«Особое внимание уделяется трудоустройству молодежи в летние трудовые лагеря. За пять лет почти 2,5 тысячи подростков было трудоустроено в муниципальные учреждения и организации», — сообщил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.